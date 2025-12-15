Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Alter Wacholder

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 19
Alter Wacholder

Alter WacholderJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 19: Alter Wacholder

42 Min.Ab 16

Der ehemalige Auftragskiller Leroy Davis wird bei Steve vorstellig und gesteht 18 Morde. Da er bald sterben wird, hat er beschlossen zu verraten, wo er die Leichen vergraben hat ... Agent McNeal entführt Adam und bringt ihn zu seiner Halbschwester, die er bis dahin nicht kannte. Diese fordert von Adam die 20 Mio. Dollar, andernfalls tötet sie seine Liebsten. Obwohl die Beschaffung des Geldes riskant ist, willigt Adam ein. Doch der Coup geht schief ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen