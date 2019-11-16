Hawaii Five-0
Folge 2: Schnüffler
41 Min.Folge vom 16.11.2019Ab 12
Ein Trupp DEA-Agents, der einem großen Kokain-Deal auf der Spur ist, wird im Hafen von Gangstern unter Beschuss genommen. Die Spur führt zunächst in ein schickes Restaurant zu einem Tellerwäscher, der kurz darauf mit einer Überdosis getötet wird. Dann hat Five-0 mit Jesse Berman einen weiteren Verdächtigen im Visier, der nach einer wilden Verfolgungsjagd von DEA-Agent Reid getötet wird. Die Fracht seines Lasters: hochwertige Weinflaschen ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
