Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Schnüffler

Kabel EinsStaffel 8Folge 2vom 16.11.2019
Schnüffler

SchnüfflerJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 2: Schnüffler

41 Min.Folge vom 16.11.2019Ab 12

Ein Trupp DEA-Agents, der einem großen Kokain-Deal auf der Spur ist, wird im Hafen von Gangstern unter Beschuss genommen. Die Spur führt zunächst in ein schickes Restaurant zu einem Tellerwäscher, der kurz darauf mit einer Überdosis getötet wird. Dann hat Five-0 mit Jesse Berman einen weiteren Verdächtigen im Visier, der nach einer wilden Verfolgungsjagd von DEA-Agent Reid getötet wird. Die Fracht seines Lasters: hochwertige Weinflaschen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen