Staffel 8Folge 9vom 26.11.2019
Folge 9: Am Ende

42 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 16

Monique Sims wird von der Küstenwache aus einem Rettungsboot gefischt. Five-0 findet heraus, dass sie auf der Yacht von Nathan Diamond gewesen sein muss. Doch per Funk meldet sich niemand, und Satellitenbilder zeigen: Alle an Bord sind tot. Als Steve, Tani, Danny und Junior das auf dem offenen Meer treibende Schiff betreten, erkennt Steve sofort, dass hier ein tödliches Virus ausgebrochen sein muss. Er und sein Team schweben somit auch in Lebensgefahr ...

