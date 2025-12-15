Hawaii Five-0
Folge 18: Mordverdacht
42 Min.Ab 16
Als in Adams Auto bei einer Verkehrskontrolle die Leiche von Hideki gefunden wird, steht er sofort unter Mordverdacht. Steve arbeitet mit Hochdruck daran, Adams Unschuld zu beweisen, denn er ist sich sicher: Jemand will Adam den Mord anhängen ... Tani und Junior verrichten unterdessen Streifendienst, denn sie sollen lernen, was die Kollegen des HPD täglich leisten. Dabei machen sie interessante Erfahrungen.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
16
Copyrights:© CBS International Television
