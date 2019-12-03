Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 8Folge 10vom 03.12.2019
Folge 10: Zurück in die Zukunft

42 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 16

Steve, Danny, Junior und Tani befinden sich nach dem Einsatz auf der Yacht immer noch in Quarantäne. Als sie sich die Zeit bei einem Kartenspiel vertreiben, betritt ein Mann in Schutzkleidung den Raum, richtet eine Waffe auf das Team, befiehlt ihnen, sich zu fesseln - und schießt auf Danny. Anschließend tötet er sich selbst. Das Team hat keine Chance, Hilfe zu holen. Außerdem hat der Täter die Tür zum Quarantäne-Zimmer mit einer Bombe präpariert ...

