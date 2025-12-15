Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 3
41 Min.Ab 16

Zwei FBI-Agents müssen während ihrer Überwachungs-Schicht mit anhören, wie der Syndikats-Boss Jimmy Okada und neun seiner Männer regelrecht hingerichtet werden. Five-0 befürchtet einen Bandenkrieg und ermittelt in die entsprechende Richtung, die sich allerdings als Sackgasse erweist. Doch mit tatkräftiger Unterstützung, unter anderem von Ex-MI6-Mann Harry Langford, sind Danny und Steve bald dem wahren Täter auf der Spur.

