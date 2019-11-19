Hawaii Five-0
Folge 6: Wie ausgewechselt
42 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12
Da sich Danny Sorgen um Steves Gesundheit macht, hat er das Team und Steves engste Freunde zu einer Intervention in dessen Haus versammelt. Steve ist wenig begeistert - erst recht nicht, als Danny auch noch Stressmanagerin Chloe aus dem Hut zaubert. Chloe begleitet die beiden auch zu ihrem nächsten Fall, dem Mord an zwei Touristen. Allem Anschein nach hat ihn ein ehemaliger Cop begangen, der eigentlich seit einigen Jahren tot ist ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
