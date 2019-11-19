Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Wie ausgewechselt

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 6vom 19.11.2019
Wie ausgewechselt

Wie ausgewechseltJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 6: Wie ausgewechselt

42 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12

Da sich Danny Sorgen um Steves Gesundheit macht, hat er das Team und Steves engste Freunde zu einer Intervention in dessen Haus versammelt. Steve ist wenig begeistert - erst recht nicht, als Danny auch noch Stressmanagerin Chloe aus dem Hut zaubert. Chloe begleitet die beiden auch zu ihrem nächsten Fall, dem Mord an zwei Touristen. Allem Anschein nach hat ihn ein ehemaliger Cop begangen, der eigentlich seit einigen Jahren tot ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen