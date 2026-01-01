Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Alte Meister

Kabel EinsStaffel 8Folge 24
Alte Meister

Alte MeisterJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 24: Alte Meister

42 Min.Ab 16

Junior soll im Auftrag der Navy SEALs eine geheime Mission in Nigeria erfüllen. Als er herausfindet, dass Steves ehemaliger Ausbilder Joe White von der Zielperson gefangen gehalten wird, erzählt er Steve davon. Dieser besteht darauf, an dem Einsatz teilzunehmen, was ihm letztendlich gewährt wird. Die Mission ist hoch riskant, und die Lage vor Ort komplizierter als angenommen. Wenn Steve und Junior Joe befreien und überleben wollen, müssen sie sich etwas einfallen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen