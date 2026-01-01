Hawaii Five-0
Folge 24: Alte Meister
42 Min.Ab 16
Junior soll im Auftrag der Navy SEALs eine geheime Mission in Nigeria erfüllen. Als er herausfindet, dass Steves ehemaliger Ausbilder Joe White von der Zielperson gefangen gehalten wird, erzählt er Steve davon. Dieser besteht darauf, an dem Einsatz teilzunehmen, was ihm letztendlich gewährt wird. Die Mission ist hoch riskant, und die Lage vor Ort komplizierter als angenommen. Wenn Steve und Junior Joe befreien und überleben wollen, müssen sie sich etwas einfallen lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren