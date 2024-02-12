Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Glitzergirl im Hahnenkampf

sixxStaffel 8Folge 12vom 12.02.2024
Glitzergirl im Hahnenkampf

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 12: Glitzergirl im Hahnenkampf

64 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 6

Die Paare machen sich auf den Weg zu ihrer zweiten Dinnerparty. Coco hat sich besonders sexy angezogen, allerdings nicht, um ihren Ehemann zu beeindrucken. Während des Abendessens tauschen Cameron und Coco intensive Blicke aus. Die Funken, die zwischen den beiden sprühen, entgehen auch den anderen Pärchen nicht. Allerdings findet Samantha, dass sie und Cameron große Fortschritte gemacht haben und ahnt nichts von dem Drama, das auf sie zukommt.

