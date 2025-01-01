Philipp - Bis der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Philipp - Bis der Tod uns scheidet
41 Min.Ab 12
Die Ehe von Philipp (38) und Miriam (37) liegt schon lange im Argen. Philipp möchte sich trennen, doch Miriam ist besessen von ihm. Nach einem heftigen Streit greift Philipp nach jahrelanger Abstinenz wieder zur Flasche. Am nächsten Morgen wacht er mit einem Black Out auf. Miriam ist verschwunden und eine Blutlache bedeckt den Boden im verwüsteten Wohnzimmer. Der Fall scheint klar: doch ohne Leiche kein Mord. Ohne seine Erinnerungen kann Philipp seine Unschuld nicht beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick