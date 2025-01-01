In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Estefania - Psychospielchen
40 Min.Ab 12
Die Spanierin Estefania (34) findet ihren geliebten Partner Frank (35) schwer verletzt und im Koma liegend im heimischen Wohnzimmer vor. Bevor sie die schreckliche Situation realisieren kann, wird sie als Tatverdächtige festgenommen. Steckt Franks Noch-Ehefrau Nicole (36) hinter dem Anschlag, weil sie ihrem Ex die Trennung nicht verziehen hat? Oder gibt es noch jemand anderen, der Estefania mit perfiden Psychospielchen fertig machen will?
