SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 36
Folge 36: Florian - Taxifahrt mit Folgen

41 Min.Ab 12

Dem Taxifahrer Florian (26) steht das Wasser bis zum Hals. Als dann noch die übel zugerichtete Anastasia in sein Taxi steigt, steht sein Leben völlig auf dem Kopf. Denn Anastasia wird von einem gewalttätigen Mann verfolgt. Kurzerhand beschließt Florian ihr zu helfen - und verliebt sich in sie. Doch das neu gefundene Glück währt nicht lange: Florian wird zusammengeschlagen und Anastasia verschleppt. Doch wer steckt dahinter? Kann Florian Anastasia noch rechtzeitig finden?

