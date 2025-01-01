Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Tom - Ein Vater will Rache

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 44
Tom - Ein Vater will Rache

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 44: Tom - Ein Vater will Rache

40 Min.
Ab 12

Dachdeckermeister Tom Stoltz (38) nutzt jede Gelegenheit, um aus seinem sensiblen Sohn Johannes (16) einen harten Kerl zu machen. Als sie zusammen kicken gehen, stachelt Tom seinen Sohn zu einem Kampf gegen die Jugendlichen Murat und Roman an. Kurz darauf muss Tom mit ansehen, wie sein Sohn von dem hitzköpfigen Murat ins Koma geschlagen wird. Die Polizei will den jugendlichen Täter nur mit Sozialstunden bestrafen, doch das ist Tom zu wenig.

SAT.1 GOLD
