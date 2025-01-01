Zum Inhalt springenBarrierefrei
Henry - Den Tod vor Augen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 65
Folge 65: Henry - Den Tod vor Augen

42 Min.Ab 12

Ein schwarzer Tag für Hauptkommissar Henry (39). Er erhält eine niederschmetternde Diagnose: Er hat nur noch drei Monate zu leben. Henry beendet schweren Herzens seine Beziehung und erhält zudem noch den brisantesten Auftrag seines Lebens. In einem besetzten Hotel haben Erpresser eine Bombe versteckt. Als Todgeweihter ist Henry bereit, sein Leben zu riskieren. Bis eine schicksalhafte Nachricht die Karten völlig neu mischt.

