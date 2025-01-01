In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 66: Dominik - Riskante Liebe
42 Min.Ab 12
Dominik (28) und seine Freundin Sandra sind seit zwei Monaten zusammen und schwer verliebt. Ihre Beziehung bekommt allerdings Risse, als Dominik erfährt, dass einige Ex-Freunde von Sandra unter merkwürdigen Umständen gestorben sind. Als er Opfer eines Anschlags wird, wird sein Misstrauen noch weiter verstärkt. Steckt wirklich Sandra hinter den Mordanschlägen? Wird auch Dominik zur Zielscheibe?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick