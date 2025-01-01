In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 83: Ivette - Agentin wider Willen
43 Min.Ab 12
Die Hausfrau und Mutter Ivette (38) findet einen Koffer mit einer Million Euro. Ungewollt hat sie dadurch eine Undercover-Operation der Polizei gefährdet und gerät ins Visier eines Gangsters. Mit einer neuen Identität soll sie der Polizei jetzt helfen, den Kriminellen zu schnappen. Wird Ivette über sich hinauswachsen und den Sprung von der Hausfrau zur Agentin meistern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick