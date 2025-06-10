Klinik am Südring
Folge 131: Einkaufswagenrodeo
44 Min.Ab 12
Bei einem Einkaufswagenrennen hat sich ein Teenager verletzt, der über Unterleibsschmerzen klagt. Wie schwer ist er wirklich verletzt? - Ein Mann wird nach einem Wohnungsbrand auf die Intensivstation gebracht. Steckt reine Unachtsamkeit hinter dem Brand? - Eine Frau kommt zur Untersuchung auf die Internistische Station, da sie sich kränklich und schwach fühlt. Hat die bevorstehende Hochzeit etwas mit ihrem Zustand zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick