Klinik am Südring
Folge 137: Nicht die Mama
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt mit einem Neugeborenen in die Notaufnahme. Angeblich hat sie den Säugling gerade zur Welt gebracht. Doch den Ärzten kommen Zweifel. - Eine Altenpflegerin möchte nicht, dass ihre Eltern sie im Krankenhaus besuchen. Was versucht sie, zu verheimlichen? - Nach einem schweren Autounfall erkennt eine Verletzte ihren Freund nicht mehr. Doch war sie vor dem Unfall wirklich mit dem Mann zusammen oder spielt er ihr nur etwas vor?
