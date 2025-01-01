Klinik am Südring
Folge 138: Eine atemberaubende Idee
45 Min.Ab 12
Ein junger Asthmatiker kommt mit Stirnwunde in die Klinik und wird entsprechend behandelt. Als er plötzlich Blut hustet und einen Erstickungsanfall erleidet, ist der Arzt alarmiert. - Ein älterer Witwer ist wegen heftiger Rückenschmerzen in der Klinik. Angeblich ist er nur vom Sofa gerutscht, doch sagt der Patient die Wahrheit? - Eine junge Mutter stürzt im Kino und beginnt, zu halluzinieren. Doch warum kommen noch weitere Kinogäste in die Klinik?
