Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Allergie hoch 10

SAT.1Staffel 2Folge 142
Allergie hoch 10

Allergie hoch 10Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 142: Allergie hoch 10

45 Min.Ab 12

Ein Mädchen erleidet kurz hintereinander zwei Allergieschocks. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Wodurch wurden sie ausgelöst? - Eine Ehefrau befürchtet, dass ihr Mann seine Orgasmen nur vortäuscht. Doch der streitet das entschieden ab. Schließlich machen die Ärzte eine unerwartete Entdeckung ... - Ein Mann riskiert seine Gesundheit, um vom Sohn seiner Freundin akzeptiert zu werden, doch der reagiert extrem abweisend. Was hat der Junge gegen ihn?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen