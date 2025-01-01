Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kein Wunschkonzert

SAT.1Staffel 2Folge 172
Kein Wunschkonzert

Klinik am Südring

Folge 172: Kein Wunschkonzert

45 Min.Ab 12

Kurz vor der OP erleidet ein Teenager Atemnot. Die Ärzte stellen eine allergische Reaktion fest. Doch was hat sie ausgelöst? Und warum verweigert sie die Rückverlegung in ihr Zimmer? Und: Eine Frau wird nach einem Sturz mit leichten Verletzungen eingeliefert. Der Grund für den Sturz ist dramatisch. Und was hat ihr Mann damit zu tun? Außerdem: Bei einem Mädchen besteht der Verdacht einer gefährlichen Erberkrankung, aber warum zeigt ihr Onkel dieselben Symptome wie der Teenie?

