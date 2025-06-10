Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Löwenmutter

SAT.1Staffel 2Folge 200
Löwenmutter

LöwenmutterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 200: Löwenmutter

23 Min.Ab 12

Eine Frau bringt panisch ihren kleinen Sohn in die Notaufnahme. Sie hatte einen Fahrradunfall mit ihm und macht sich größte Sorgen, vor allem um seinen Kopf. Als der Kleine in der Radiologie ist, bricht sie plötzlich selbst zusammen - warum? - Ein Patient hat sich wegen starker Hodenschmerzen eine Hodenkühlung gebaut. Dass ausgerechnet die wohltuende Erfrischung seine Zeugungsfähigkeit aufs Spiel setzt, sorgt für Angst und Bange.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen