Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Luft und Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 52
Luft und Liebe

Luft und LiebeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 52: Luft und Liebe

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau braucht dringend Hilfe, denn ein Date mit ihrem Traummann steht kurz bevor. Sie leidet jedoch unter starken Blähungen und fürchtet ihren Schwarm damit zu vergraulen. Als dieser sie in der Klinik besucht, versucht die Patientin ihre Beschwerden zu vertuschen, doch ihr Zustand verschlimmert sich rapide. Wie wird der Mann reagieren und was steckt hinter den Blähungen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen