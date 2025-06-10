Klinik am Südring
Folge 52: Luft und Liebe
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau braucht dringend Hilfe, denn ein Date mit ihrem Traummann steht kurz bevor. Sie leidet jedoch unter starken Blähungen und fürchtet ihren Schwarm damit zu vergraulen. Als dieser sie in der Klinik besucht, versucht die Patientin ihre Beschwerden zu vertuschen, doch ihr Zustand verschlimmert sich rapide. Wie wird der Mann reagieren und was steckt hinter den Blähungen?
