Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schwer verliebt

SAT.1Staffel 2Folge 84
Schwer verliebt

Schwer verliebtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 84: Schwer verliebt

45 Min.Ab 12

Ein beleibter Mann kommt nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Klinik. Der Arzt kann eine Diabeteserkrankung ausschließen. Trotzdem passen die Symptome des Patienten nicht zu den Bluttests. - Mit hohem Fieber wird ein junger Patient auf die Kinderstation gebracht. Alles deutet auf eine gefährliche Infektionskrankheit hin, die aber in Deutschland nicht vorkommt. Ein Zufall, oder hat sich der Junge tatsächlich mit einer Tropenkrankheit infiziert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen