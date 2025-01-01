Klinik am Südring
Folge 84: Schwer verliebt
45 Min.Ab 12
Ein beleibter Mann kommt nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Klinik. Der Arzt kann eine Diabeteserkrankung ausschließen. Trotzdem passen die Symptome des Patienten nicht zu den Bluttests. - Mit hohem Fieber wird ein junger Patient auf die Kinderstation gebracht. Alles deutet auf eine gefährliche Infektionskrankheit hin, die aber in Deutschland nicht vorkommt. Ein Zufall, oder hat sich der Junge tatsächlich mit einer Tropenkrankheit infiziert?
