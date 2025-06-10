Klinik am Südring
Folge 120: Verrückte Vorstellung
45 Min.Ab 12
Ein Mann kommt in die Klinik und verlangt unverzüglich ein Röntgenbild seines Kopfes. Dafür ist er bereit, alles zu tun. Doch warum? Dann: Eine Frau behauptet, sich vor Wochen ihren Unterschenkel angebrochen zu haben. Doch der Arzt findet nichts. Was ist wirklich passiert? Außerdem: Eine junge Frau verletzt sich auf einer Wasserrutsche am Po, doch in der Klinik fallen weitere Wunden auf. Irgendetwas stimmte mit der Rutsche offenbar nicht ...
