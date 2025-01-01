Klinik am Südring
Folge 131: Organ-isiertes Verbrechen
44 Min.Ab 12
Den Spezialisten und allen Mitarbeitern der Klinik am Südring wird fast Übermenschliches abverlangt: Ein Organtransporter ist auf dem Weg, ein Patient wartet auf die lebensrettende Spenderleber. Doch ein ungeplanter Zwischenstopp auf einem Rastplatz mündet in eine Katastrophe: Der Transporter wird samt Organ gestohlen! Das Zeitfenster für die Transplantation ist begrenzt. Ein hochdramatischer Wettlauf gegen die Zeit für Familie, Ärzte und die Polizei!
