Klinik am Südring

Urlaubsgruß aus Spanien

SAT.1Staffel 3Folge 134
Urlaubsgruß aus Spanien

Folge 134: Urlaubsgruß aus Spanien

44 Min.Ab 12

Zwei Frauen klagen nach ihrem Mallorca-Urlaub über Beschwerden. Doch dahinter steckt mehr als die Folgen eines wilden Party-Lebens. Und: Eine sportliche junge Frau hat nach einem Schlaganfall Angst, für immer gehandicapt zu bleiben. Dann macht das Klinikteam eine weitere Entdeckung. Außerdem: Obwohl ein Teenager unter starken Hustenanfällen leidet, will er so schnell wie möglich aus der Klinik gehen. Was ist ihm wichtiger als seine Gesundheit?

SAT.1
