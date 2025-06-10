Klinik am Südring
Folge 150: Auf jeden Fall ein Mann
45 Min.Ab 12
Ein Radfahrer wird nach einem Sturz in der Klinik behandelt. Durch Zufall entdecken die Ärzte den Grund für seine unfreiwillige Kinderlosigkeit. Und: Ein kleines Mädchen kommt mit Grippesymptomen in die Klinik, bekommt aber plötzlich immer schlechter Luft. Für die Ärzte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Außerdem: Eine junge Frau wurde angefahren und mit verletztem Ellenbogen in die Klinik gebracht. Die Geschichte dazu scheint sehr kurios zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick