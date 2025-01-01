Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Babysitter wanted

SAT.1Staffel 3Folge 160
Babysitter wanted

Babysitter wantedJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 160: Babysitter wanted

44 Min.Ab 12

Eine Mutter erschrickt, als sie erfährt, dass ihre Tochter nach einem Unfall von einer "Babysitterin" in die Klinik gebracht wurde - die hat sie nämlich nicht. Und: Auf der Gynäkologie ist eine Schwangere ziemlich unamüsiert, als sie herausbekommt, dass ihr Mann offenbar heimlich noch Kontakt zu seiner Ex hat. Außerdem: Eine Frau wird mit Schnittwunden in die Klinik gebracht, nachdem sie völlig überarbeitet gestürzt war ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen