Klinik am Südring
Folge 164: Ein Bett im Maisfeld
45 Min.Ab 12
Durch den Notfall eines jungen Mannes kommen Geheimnisse an den Tag, die eine Familienfehde entfachen. Und: Der blutige Milchfluss erschreckt eine Patientin. Bei der Suche nach der Ursache decken die Ärzte ein überraschendes Geheimnis auf. Außerdem: Ein weiblicher Tankwart hat so starke Knieprobleme, dass sie operiert werden muss. Aber warum bloß sind die Knieschmerzen trotz vorheriger orthopädischer Behandlung schlimmer geworden?
