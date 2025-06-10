Klinik am Südring
Folge 187: Kopfüber ins Verderben
22 Min.Ab 12
Das Klinikteam nimmt die Verletzten eines Bungeepaarsprungs unter seine Fittiche: Während die Frau durch das Seil kurzzeitig stranguliert wurde und um ihre Sprechfähigkeit bangt, ist ihr Freund kaum ansprechbar und zeigt plötzlich Zuckungen an den Extremitäten. - Und: Eine junge Frau kommt mit ihrem Säugling in die Klinik, da sie starke Schmerzen in der Brust hat. Als dann auch noch das Baby blutige Milch beim Stillen ausspuckt, verzweifelt die junge Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick