Klinik am Südring
Folge 192: Traumhochzeit mit Folgen
23 Min.Ab 12
Ein seekranker Bräutigam wird in die Klinik gebracht, doch die Ärzte glauben nicht, dass das schwankende Schiff allein Schuld an seinem Zustand ist. - Und: Ein Teenager liegt wegen einer Lungenentzündung in der Klinik. Auch nach mehreren Tagen lässt sich bei dem jungen Patienten keine Besserung feststellen, da die Medikamente nicht anschlagen. Der Arzt findet heraus, dass der Entzündungsherd weder bakteriell noch viral ist. Wie konnte es zu der Lungenentzündung kommen?
