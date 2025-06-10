Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das erste Mal

SAT.1Staffel 3Folge 221
Das erste Mal

Das erste MalJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 221: Das erste Mal

67 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen ist plötzlich umgekippt - ausgerechnet, als sie zum ersten Mal Sex hatte. Doch die Ärzte entdecken schnell, dass es sich nicht nur um eine harmlose Kreislaufstörung handelt. Und: Nachdem ein Mann vor der Haustür seiner Nachbarin zusammengebrochen ist, wird er in die Klinik eingeliefert. Ein Herzinfarkt kann zwar schnell ausgeschlossen werden, allerdings verschlechtert sich sein Zustand trotzdem immer weiter. Was fehlt dem Mann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen