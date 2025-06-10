Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hörst du noch oder schwindelst du schon

SAT.1Staffel 3Folge 223
66 Min.Ab 12

Beim Streichen der ersten, eigenen Wohnung stürzt eine junge Frau von der Leiter. Grund war ein plötzlicher Schwindelanfall. Lag es am verdächtigten Farbgeruch? Doch warum verschlimmerte sich der Anfall nach dem Öffnen des Fensters dann? Und: Eine junge Mutter wird mit akuten Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Doch hinter einer harmlosen Verstopfung steckt eine gefährliche Krankheit und schon bald müssen die Ärzte um das Leben der jungen Frau kämpfen.

SAT.1
