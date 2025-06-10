Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Hartes Eisen

SAT.1Staffel 3Folge 227
Hartes Eisen

Hartes EisenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 227: Hartes Eisen

66 Min.Ab 12

Ein Mann steckt mit seinem Arm in einer Tierfalle fest, aus der er von dem Klinikteam befreit werden muss. Doch wer hat diese Falle aufgestellt? Steckt möglicherweise sogar ein Racheakt dahinter? Und: Die geplante OP eines Frührentners muss wegen Husten abgesagt werden. Als sich die scheinbar simple Erkältung plötzlich zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickelt, steht das Klinikpersonal vor einem großen Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen