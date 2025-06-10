Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Halbnackte Wahrheit

SAT.1Staffel 3Folge 27
Halbnackte Wahrheit

Halbnackte WahrheitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 27: Halbnackte Wahrheit

45 Min.Ab 12

Ein Partygänger wird zusammen mit einer Stripperin in die Klinik gebracht. Als seine Frau dazu kommt, eskaliert die Situation. Dann: Eine Schülerin mit Kreislaufproblemen wird eingeliefert. Ein Routinefall, bis die junge Frau plötzlich erneut zusammenbricht. Außerdem: Eine Frau quälen wiederkehrende Verdauungsprobleme. Während die Ärzte noch rätseln, was das Leiden auslöst, wird sie zum Notfall.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen