Klinik am Südring

Verguckt und nicht geduckt

SAT.1Staffel 3Folge 42
Verguckt und nicht geduckt

Verguckt und nicht geduckt

Klinik am Südring

Folge 42: Verguckt und nicht geduckt

45 Min.Ab 12

Eine Lehrerin wird von einem Schneeball am Auge getroffen. Schnelles Handeln ist erfordert, denn sie könnte ihr Augenlicht verlieren. War das wirklich ein Schülerstreich? Dann: Ein Stromschlag bei der Gartenarbeit endet für einen Hobbygärtner auf der Intensivstation - doch warum wollte der Mann mitten im Winter einen Teich ausheben? Außerdem: Ein spätpubertierendes Mädchen klagt über Hüft- und Beinschmerzen. Hat sie bloß zu viel trainiert, oder steckt doch mehr dahinter?

