Klinik am Südring
Folge 61: Bauchspange
44 Min.Ab 12
Eine Studentin leidet kurz vor den Uniprüfungen unter heftigen Bauchkrämpfen. Dann finden die Ärzte einen merkwürdigen Fremdkörper in ihrem Magen. - Als sich der Zustand eines Rentners vor einem Routineeingriff dramatisch verschlechtert, wird seine Enkelin vom schlechten Gewissen befallen. Was verbirgt sie? - Eine Auszubildende hat poröse Knochen! Die Ärzte rätseln, warum ihre Knochen so schnell brechen und machen eine seltsame Entdeckung.
