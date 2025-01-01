Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 63
Folge 63: Einfach ausgelöscht

44 Min.Ab 12

Eine Patientin ist völlig aufgelöst, da ihre neue Liebe ihr seine Gefühle nur vorgespielt hat. Ein weiterer Notfall scheint sie darin zu bestätigen. Ein Jugendlicher wird wegen Sehstörungen und Übelkeit in die Klinik gebracht. Und plötzlich klagt auch sein Cousin über Schmerzen und Atembeschwerden. Eine werdende Mutter möchte plötzlich ihren Freund nicht mehr bei der Geburt dabeihaben. Bald wird klar, dass sie ein großes Geheimnis verbirgt.

SAT.1
