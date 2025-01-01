Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

39...und Schluss!

SAT.1Staffel 3Folge 79
39...und Schluss!

39...und Schluss!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 79: 39...und Schluss!

45 Min.Ab 12

In der Klinik wird ein Mann nach einem schweren Autounfall behandelt. Als er kurz zu Sinnen kommt, garantiert er den Ärzten, einen Herzinfarkt zu haben. Aber stimmt das? Eine junge Frau kommt mit akuter Verstopfung in die Klinik. Die Gründe dafür sind rätselhaft und scheinen etwas mit ihrem Freund zu tun zu haben. Nach einem Sturz von einem Thekenfahrrad wird ein Patient behandelt. Schnell wird klar, dass hinter dem Unfall ein dickes Geheimnis steckt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen