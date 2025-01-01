Klinik am Südring
Folge 83: Die Frau im Spiegel
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau landet wegen schwerer Erschöpfungszustände in die Klinik. Der Arzt rätselt über die Ursache, da entdeckt er alte Narben einer Bauchspiegelung. - Eine Patientin auf der Intensivstation bekommt Besuch von einem Mann. Sie behauptet ihn nicht zu kennen, aber verstrickt sich in Lügen. - Die Sportverletzung eines Beachvolleyballers wird plötzlich zum Kampf um Leben und Tod für seinen Teamkollegen.
