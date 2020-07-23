Klinik am Südring
Folge 84: Die beste Feindin
45 Min.Folge vom 23.07.2020Ab 12
Eine Sportlerin erleidet eine Fußverletzung, nachdem sie von einer Nebenbuhlerin angeblich geschubst wurde, dann verschlechtert sich plötzlich ihr Zustand dramatisch. Dann: Eine schicksalshafte Diagnose lässt eine junge Frau ihre Lebensziele überdenken. Ist es zu spät für sie? Außerdem: Die Polizei bringt eine verwirrte und verletzte Frau in die Klinik. Ihre Schwester hat sie vor zwei Monaten vermisst gemeldet. Warum ist sie damals verschwunden?
