Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

(K)ein Stehaufmännchen

SAT.1Staffel 3Folge 88
(K)ein Stehaufmännchen

(K)ein StehaufmännchenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 88: (K)ein Stehaufmännchen

45 Min.Ab 12

Ein Kfz-Meister wird mit einer Platzwunde in die Klinik gebracht! Doch sein Hauptproblem ist eine unerklärliche Dauererektion. Ist seine hübsche Angestellte etwa der Grund dafür? Dann: Eine Besucherin mit Fieber wird selbst zur Patientin und erleidet einen Schwächeanfall. Der Grund ist ernster als zuerst gedacht. Außerdem: Eine Frau klagt über Unterleibschmerzen, nachdem sie Sex mit ihrem Freund hatte. Für ihn ist klar: Sein großer Penis ist schuld.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen