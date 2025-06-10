Klinik am Südring
Folge 282: Doppelbilder
23 Min.Ab 12
Eine ältere Patientin sieht nach einem Autounfall alles doppelt. Die Ärzte befürchten eine schwere Erbkrankheit, an der auch andere Familienmitglieder der Patientin leiden. Doch deren weiteres Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. Außerdem: Eine hochschwangere Frau bekommt frühzeitig Wehen. Was hat das vorzeitige Ende der Schwangerschaft verursacht?
