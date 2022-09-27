Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bloß ein Stück Papier

SAT.1Staffel 6Folge 107vom 27.09.2022
Bloß ein Stück Papier

Bloß ein Stück PapierJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 107: Bloß ein Stück Papier

45 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12

Durch den Sturz in ein Teer-Bett verletzt sich ein Mädchen schwer. Doch für die Jugendliche zählt nur ihr Rucksack, von dessen Inhalt die Zukunft ihrer Familie abhängt. - Eine Frau fürchtet, dass ihre Cousine ein Kind hat und es ihr verheimlicht. Auch deren körperliche Verfassung spricht dafür. Was ist da los? - In der Klinik trifft eine Frau auf ihren verletzten Partner, der mit Handschellen an ihre beste Freundin gefesselt ist! Da kommen natürlich Fragen auf ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen