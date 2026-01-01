Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wie du mir, so ich dir

SAT.1Staffel 6Folge 24
Wie du mir, so ich dir

Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Nach dem Rollerunfall seiner Stiefschwester verhält sich ein junger Patient sehr auffällig. Was will er vertuschen? - Ein Rentner fällt aus einem Baumhaus und zieht sich innere Verletzungen zu. Ist der Rentner wegen Altersarmut womöglich in das Baumhaus gezogen? - Ein Whirlpool-Date verkommt zum Desaster, als klar wird, dass das Wasser kontaminiert ist, was bei einer Grafikdesignerin zu schweren Verätzungen führt ...

SAT.1
