Klinik am Südring
Folge 24: Wie du mir, so ich dir
45 Min.Ab 12
Nach dem Rollerunfall seiner Stiefschwester verhält sich ein junger Patient sehr auffällig. Was will er vertuschen? - Ein Rentner fällt aus einem Baumhaus und zieht sich innere Verletzungen zu. Ist der Rentner wegen Altersarmut womöglich in das Baumhaus gezogen? - Ein Whirlpool-Date verkommt zum Desaster, als klar wird, dass das Wasser kontaminiert ist, was bei einer Grafikdesignerin zu schweren Verätzungen führt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick