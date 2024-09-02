Eine giftige DelikatesseJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 36: Eine giftige Delikatesse
45 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Ein Hobbykoch hat seiner Freundin Kugelfisch serviert: Eine Delikatesse, die bei falscher Zubereitung hochgiftig ist. Können die Ärzte das Paar retten? - Auf einer Station hat ein Volksmusiker gesundheitliche Probleme. Bei der Untersuchung des jungen Mannes machen die Ärzte eine erstaunliche Entdeckung. - Trotz einer ernsten und sehr schmerzhaften Erkrankung möchte eine Patientin unbedingt zu ihrer Tochter reisen. Warum riskiert sie dafür sogar ihr Leben?
