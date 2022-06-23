Klinik am Südring
Folge 43: Blutsschwestern
45 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Die Blondierung einer Braut geht mächtig schief und endet in der Notaufnahme. War das wirklich die Racheaktion der besten Freundin? Was hätte die Jugendfreundschaft ins Wanken gebracht? - Ein Anwalt wird von einer S-Bahn erfasst und schwebt in Lebensgefahr. In seinen Taschen hatte er wertvollen Damenschmuck. Wie kam es zum Unfall? - Eine Frau kommt zu einem Beratungsgespräch und landet dann wegen lebensbedrohlicher Komplikationen auf dem OP-Tisch.
