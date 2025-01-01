Klinik am Südring
Folge 48: Die Eiskönigin
45 Min.Ab 12
Eine erfolgsverwöhnte Geschäftsfrau wird von heftigen epileptischen Anfällen heimgesucht. Ist ihre Gesundheit der Preis für den beruflichen Erfolg? - Nach einem mysteriösen Sturz mit Kopfverletzung sitzt ein fremder Mann am Bett der Patientin. Ist er wirklich ihr neuer Freund? - Eine junge Basketballerin leidet beim Besuch einer Teamkollegin unter Rückenschmerzen. Kommen sie vom übermotivierten Training?
