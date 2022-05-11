Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das schwarze Schaf

SAT.1Staffel 6Folge 52vom 11.05.2022
Das schwarze Schaf

Klinik am Südring

Folge 52: Das schwarze Schaf

44 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

Mit einer schweren Kopfverletzung muss ein Patient auf die Intensivstation. Ist ein lang schwelender Streit zwischen Schrebergarten-Nachbarn eskaliert? - Eigentlich will eine Friseurin nur ihrer Schwester bei einem Beratungsgespräch beistehen, doch ihr schlechter Zustand führt sie direkt in den OP. - Nach dem Beziehungs-Aus erhält eine Frau die Nachricht, dass sie schwanger ist. Aber der Ex hat schon eine Neue. Und nicht nur das sorgt für Herzschmerz.

